الطيران العماني يبرم اتفاقية بارزة مع تشيلسي

أعلن الطيران العماني، الناقل الوطني لسلطنة عمان، عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة هامة مع نادي تشيلسي لكرة القدم، والذي يتم وفقها منح الطيران العماني صفة شريك الطيران العالمي لنادي تشيلسي الإنجليزي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. يُصنّف نادي تشيلسي ضمن الأندية الأعلى تصنيفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يُعد أحد أشهر دوريات كرة القدم وأكثرها متابعةً، مع جمهور موسمي يزيد عن 3 مليارات حول العالم. تشمل أبرز مزايا الاتفاقية الهوية البصرية المصممة خصيصًا للعلامة التجارية المشتركة على جسم إحدى طائرات الناقل والتي سيتم الكشف عنها بنهاية العام الحالي، بالإضافة إلى المحتوى الترويجي المشترك وحملات المسؤولية الاجتماعية الخاصة بالجهتين.

حول ذلك قال المهندس عبدالعزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني: “نحن فخورون جدًا بهذا التعاون الرفيع المستوى الذي لا يحتفي فقط بحب البشر لكرة القدم، وإنما يتيح لنا أيضًا فرصة رائعة لإبراز الجمال الطبيعي المذهل لعمان وثقافتها الغنية وضيافتها الاستثنائية، لقاعدة جماهير تشيلسي الواسعة. ومع عدد 135 مليون من المعجبين والمتابعين الرائعين الذين يتوزع 85٪ منهم في الأسواق الدولية، توفر شراكتنا هذه منصة لا مثيل لها لنشر الوعي بعمان في جميع أنحاء العالم ليس فقط خلال أيام مباريات الفريق، ولكن أبعد من ذلك بكثير. إن هذه الشراكة ستساهم بالفعل في تحقيق نتائج ملحوظة في السوق السياحي العماني المتنامي بوتيرة متسارعة، وتمثل فصلًا جديدًا مثيرًا. يشرفنا أن نرتبط بهذا الفريق الهائل والارتقاء بمكانة عمان كوجهة سياحية لا بد من زيارتها”.

من جانبه، علق كريس جوراسيك، الرئيس التنفيذي لنادي تشيلسي قائلاً: “يسعدنا الترحيب بالطيران العماني كشريك الطيران العالمي لنا. لدينا طموح مشترك للابتكار وتحقيق النجاح داخل الملعب وخارجه، ونحن متحمسون للغاية لإحياء هذه الشراكة لجمهورنا في جميع أنحاء العالم”.

يمتاز الطيران العماني بسجل حافل في مجال الرعايات الرياضية. وإلى جانب شراكته الممتدة لأكثر من عقد من الزمان مع الاتحاد العماني لكرة القدم، يرتبط الناقل باتفاقية شراكة استراتيجية مع عمان للإبحار، والاتحاد العماني للجولف، وماراثون عمان الصحراوي، والمنتخب الوطني البارالمبي العماني، وغيرها من الجهات. ولكونه لاعب رئيسي يساهم بشكل فعّال في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، يواصل الطيران العماني استكشاف الفرص المتاحة والسعي إلى ترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية مميزة على المستويين الإقليمي والعالمي.