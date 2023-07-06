“السكنية”: 5361 قسيمة في مدينة المطلاع جاهزة لإيصال التيار الكهربائي

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهزية 5361 قسيمة سكنية في مدينة المطلاع السكنية لإيصال التيار الكهربائي إليها وسيرتفع العدد إلى 6860 قسيمة الأسبوع المقبل إضافة إلى عدد من المباني العامة في ست ضواح.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس إنها تنسق مع وزارة الكهرباء والماء لفحص الأعمال لإيصال التيار الكهربائي لنحو 1499 قسيمة سكنية فى الضاحيتين (6N) و(9N).

وأضافت أنه تم الانتهاء من إيصال التيار إلى 3265 قسيمة سكنية في الضواحي (N10 وN8 وN7) وهي القسائم السكنية المغذاة من محطات التحويل الفرعية المرتبطة بالمحطات الرئيسية (H4 و3A و3D و3F) إلى جانب جاهزية عدد آخر من القسائم.

وأشارت إلى استمرارها في أعمالها للانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لجميع القسائم السكنية بالضواحي الواقعة بين (N6) و(N11) قبل نهاية شهر أغسطس المقبل مبينة أن الجدول الزمني المقرر لنهاية هذه الأعمال في ديسمبر المقبل.

وذكرت أن الضاحية (N8) أصبحت الأولى في اكتمال وصول التيار الكهربائي إليها ويمكن لجميع المواطنين القاطنين فيها التقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي لقسائمهم السكنية مبينة أن الضاحية (n11) ستتبعها في اكتمال وصول التيار الكهربائي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأفادت (السكنية) بأنها ستستقبل طلبات إصدار شهادة إيصال التيار الكهربائي إلى القسائم السكنية المعلن عنها ‏عبر تطبيق (سهل) الحكومي بداية من يوم الأحد المقبل.