الأرصاد الجوية: طقس البلاد شديد الحرارة نهارا وحار إلى مائل للحرارة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس في عطلة نهاية الأسبوع يكون شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا وسط تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية شديدة الحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وذكر القراوي أن الطقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة بين أنه يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأفاد بأن الطقس غدا ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وحول الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون شديد الحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و38 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب العالية ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.