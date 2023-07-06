دولة الكويت: عجز المجتمع الدولي عن معالجة القضية الفلسطينية وصمة عار على جبين الانسانية

أكدت دولة الكويت ان عجز المجتمع الدولي عن معالجة القضية الفلسطينية وعدم قدرته على محاسبة اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال يبقى أكبر فشل في تاريخ الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص وهي وصمة عار على جبين الانسانية.

جاء ذلك خلال بيان دولة الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول بوفدها الدائم لدى الامم المتحدة فهد حجي مساء امس الاربعاء في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول (الأطفال والنزاع المسلح).

وقال حجي “نجتمع اليوم وأمامنا التقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح وما ورد فيه يجب أن يحرك ضمائرنا جميعا اذ تعتبر المعلومات والأرقام المشمولة في التقرير مفزعة ومؤسفة وتعكس الانفصام الذي نعيشه في الأمم المتحدة بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص”.

وأضاف “في الوقت الذي نتحدث في قاعات الأمم المتحدة وتحديدا هذه القاعة قاعة مجلس الأمن عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وأهمية الامتثال للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان يكشف لنا التقرير صورة على أرض الواقع مختلفة تماما عما ننادي به وندعو له”.

واوضح حجي ان “التقرير يبين كيف أصبح الأطفال أهدافا في الخطوط الامامية في النزاعات المسلحة حيث يفيد بأن الأمم المتحدة تحققت من وقوع أكثر من 27 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال”.

وذكر ان تلك الانتهاكات تتمثل في قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم أو استغلالهم من جانب القوات والجماعات المسلحة والهجمات على المدارس أو المستشفيات والعنف الجنسي واختطاف الأطفال ومنع وصول المساعدات الانسانية لهم.

وأشار الى ان النزاعات حول العالم تسلب الأطفال وهم الفئة الأكثر ضعفا في النزاعات المسلحة براءتهم وحقهم الأصيل في الحياة والعيش الكريم والبقاء والنمو.

وقال “امام تلك المعلومات المروعة في التقرير لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف مكتوف الأيادي ويسمح بوضع يعيش فيه الأطفال الأبرياء برعب وعرضة للعنف والأذى في الوقت الذي كان يجب أن يعيش هؤلاء الأطفال في بيئة توفر لهم الحماية والشعور بالأمان”.

وأضاف حجي ان الحديث عن الأطفال في النزاع المسلح يجبرنا مرارا وتكرارا على التطرق الى معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله حيث تجدد دولة الكويت ادانتها وبأشد العبارات لانتهاكات سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله.

وبين ان تلك الانتهاكات واضحة أمام المجتمع الدولي على مدى عقود من الزمن وتستمر قوة الاحتلال الاسرائيلي في ارتكاب جرائمها الشنيعة ضد الشعب الفلسطيني وآخرها في مدينة جنين وسقوط عدد من الشهداء والجرحى هناك بمن فيهم أطفال فلسطينيون.

وجدد الدعوة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والانسانية لوقف الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله والعمل على توفير الحماية الدولية لهم مؤكدا ضرورة مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.

وقال حجي “نكرر الأسئلة التي دائما نوجهها الى مجلسكم الى متى سيتعامل مجلس الأمن بازدواجية المعايير مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والى متى سيسمح مجلس الأمن لسلطات الاحتلال الاسرائيلية بمواصلة تصرفاتها وممارساتها وانتهاكاتها وكأنها فوق القانون”.

وأضاف ان “الإعراب عن غضبنا مرارا وتكرارا في ضوء هذه الفظائع ضد الأطفال في النزاعات المسلحة حول العالم ليس كافيا لقد حان الوقت لوضع حد لهذا العنف ضد الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدهم”.

ودعا الى العمل على انهاء النزاعات واحلال السلام المستدام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ودعم جهود الأمم المتحدة لحماية الأطفال وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الاغاثية والانسانية لهم دون عوائق أو تمييز.

وبين ان دولة الكويت تؤكد أن تعزيز الجهود الدولية المشتركة أمر مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بكافة أشكالها وتوفير الحماية الفعالة لهم وضمان حقوقهم المشروعة ومنع ارتكاب مزيد من الجرائم ضدهم ومساءلة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات ضدهم.