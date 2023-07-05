محضر الفيدرالي: التوقف الأخير عن رفع الفائدة مؤقت

5 يوليو، 2023
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أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم محضر اجتماعه الأخير، حيث كشف أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي كان بالإجماع وأنه يعد مؤقتا ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة، وأن هناك احتمال حدوث المزيد من التشدد في السياسة النقدية

وأشار المحضر إلى أن سوق العمل الأمريكية لا تزال ضيقة، فيما اعتبر جميع المشاركين أنه من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف عند 5 إلى 5.25 في المائة بعد عشرة ارتفاعات متتالية امتدت على مدى 15 شهرا.

ولاحظ معظم المشاركين في الاجتماع أن ترك النطاق المستهدف دون تغير في الاجتماع الأخير سيتيح لهم المزيد من الوقت لتقييم تقدم الاقتصاد نحو إعادة التضخم إلى 2 % من مستواه الحالي بأكثر من ضعف ذلك.

وحسب المحضر، ألمح أعضاء الفيدرالي إلى قلقهم من عدم تباطؤ التضخم بالصورة المأمولة، حيث يسجل 5.3 % على أساس سنوي، وينتظر صدور بيانات شهر يونيو في 12 من الشهر الجاري.

5 يوليو، 2023
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