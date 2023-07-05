بلدية الكويت: رصد أكثر من 10 منازل لسكن العزاب في منطقة الفردوس

بلدية الكويت: رصد أكثر من 10 منازل لسكن العزاب في منطقة الفردوس

رصدت بلدية الكويت اليوم الاربعاء اكثر من 10 منازل مستخدمة لسكن العزاب في منطقة الفردوس ضمن محافظة الفروانية للحد من هذه الظاهرة في السكن الخاص والنموذجي.

واكد رئيس فريق بلدية الكويت عبدالله المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش جولة اللجنة المشتركة لرصد سكن العزاب في محافظة الفروانية “قطع التيار الكهربائي عن تلك العقارات المخالفة.

واضاف المطيري ان هذه الحمله بدأت في يونيو الماضي وستمتد 5 أشهر مقبلة لزيارة المنازل المرصودة مع استخدام الربط المباشر بوزارتي العدل والداخلية للكشف على العقارات المعنية.

وذكر ان بلدية الكويت تقوم بمعالجة الشكاوى الجديدة ذات الصلة داخل مناطق السكن الداخلية ثم تقوم بتشكيل فرق عمل مشتركة للكشف على العقارات.

واشار الى ان اللجنة المشتركة قامت اليوم بإجراءات قطع التيار الكهربائي وإزالة المخالفات فضلا عن تحرير محاضر مخالفات موضحا أن اجراءات أجهزة البلدية والجهات المشاركة حاسمة وجادة للحد من المظاهر السلبية.

وأهاب بأصحاب العقارات المخالفة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على الامن وعلى الارواح لوجود العديد من مخالفات البناء في سكن العزاب.