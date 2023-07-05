وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في باكو

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين أمير عبداللهيان وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقدة أعماله في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو.

وتمحور اللقاء حول استكمال المحادثات التي تمت في دولة الكويت خلال زيارة الوزير الإيراني الأخيرة للبلاد في الشهر الماضي وبحث التطورات المستجدة وكان هناك تطابق في وجهات النظر بالنسبة لما تم طرحه.

وأكد وزيرا خارجية البلدين على أهمية تعزيز التعاون المشترك لحفظ أمن وسلامة المنطقة واستقرارها مع تشديدهما على ضرورة استمرار الحوار ودعم كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي.