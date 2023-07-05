البحرية الأميركية: إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين في خليج عمان

البحرية الأميركية: إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين في خليج عمان

قالت البحرية الأميركية، الأربعاء، إنها منعت محاولة البحرية الإيرانية الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين تعبران المياه الدولية في خليج عمان.

وقال تيموثي هاوكينز المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية: “السفينة الإيرانية أطلقت النار خلال المحاولة الثانية للاستيلاء على السفينتين”.

وأشار إلى أن إطلاق النار على السفينة الثانية لم يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.

ولم يصدر تعليق إيراني فوري على الأحداث.

وقالت “آمبري” وهي خدمة استخبارات بحرية “Ambrey Intelligence”، إنَّ الناقلة التي تم إطلاق النار عليها كانت ناقلة نفط خام ترفع علم جزر الباهاما، مملوكة لليونان، وتديرها الولايات المتحدة.

وأضافت أن إطلاق النار حدث على بعد 28 ميلاً بحرياً شمال شرقي مسقط، عاصمة عمان.

وقالت البحرية الأميركية إن إيران احتجزت 5 سفن تجارية على الأقل في العامين الماضيين وضايقت عدة سفن أخرى.

ووقعت العديد من الحوادث حول مضيق هرمز، المصب الضيق للخليج الذي يمر عبره 20٪ من إجمالي النفط الخام.

وفي أبريل الماضي، نفذت قوات كوماندوز ملثمة تابعة للبحرية الإيرانية غارة على ناقلة نفط متجهة إلى الولايات المتحدة في خليج عمان، وبثت لقطات منها على التلفزيون الإيراني.

وقالت إيران إن الناقلة احتجزت بعد اصطدامها بسفينة إيرانية أخرى لكنها لم تقدم أي دليل، وفي الماضي، صادرت إيران سفناً تجارية لاستخدامها كورقة مساومة مع الغرب، بحسب “أسوشتد برس”.