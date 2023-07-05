MBC تخطو نحو الإدراج بسوق الأسهم السعودية

تخطط مجموعة “إم بي سي” (MBC)، أكبر شبكة إعلامية في الشرق الأوسط، لبدء الترويج الاستثماري لطرحها العام الأولي في الرياض، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص إن (MBC) ستبدأ اجتماعات لقياس الطلب المبكر في وقت أقربه الأسبوع المقبل، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية. وقالوا إن” جي آي بي كابيتال” (GIB)، منخرطة أيضاً في عملية الاكتتاب العام المحتمل.

ذكرت “بلومبرغ نيوز” في نوفمبر أن مصرفي (HSBC) و”جيه بي مورغان” يعملان أيضاً على طرح أسهم المجموعة السعودية المخطط له. لم يكن ممثلو (MBC) و(GIB) متاحين للتعليق.

تمتلك الحكومة السعودية 60% من (MBC) والباقي يمتلكه المؤسس ورئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم، أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة.

كان الإبراهيم من بين عشرات المليارديرات المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض في عام 2017 كجزء مما وصفته الحكومة بحملة لمكافحة الفساد، لكن البعض الآخر اعتبره ترويضاً لبعض أغنى الشركات والمنافسين المحتملين في البلاد.

بعد إفراغ فندق الريتز، سيطرت الحكومة على 60% من MBC -بما في ذلك الأسهم المملوكة لعائلة رائد الأعمال صالح كامل- بينما احتفظ الإبراهيم بحصته البالغة 40%.

تأسست (MBC) في لندن عام 1991. ونقلت مقرها الرئيسي إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2002، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض. المجموعة التي أطلقت أول قنوات فضائية عربية مملوكة للقطاع الخاص، تضم الآن أكثر من 17 قناة تلفزيونية وخدمة بث الفيديو “شاهد في أي بي”.

نشط سوق الاكتتابات الأولية في المملكة العربية السعودية مؤخراً بعد أن كان الأبطأ في بداية عام منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مدعوماً بانتعاش بنسبة 17% في المؤشر الرئيسي للسوق من أدنى مستوى له في مارس. ومع ذلك، تم جمع أقل من مليار دولار من عمليات الإدراج في المملكة هذا العام، وهو بعيد كل البعد عن قيمة 4.4 مليار دولار تم جمعها في عام 2022، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”.