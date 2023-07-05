بورصة الكويت تحصد جائزة “الريادة المتميزة في التمويل المستدام” وجائزة “الريادة في شفافية الاستدامة” من قبل مجلة Global Finance

حصلت بورصة الكويت (البورصة) على جائزتين مرموقتين في الحفل السنوي الثالث لجوائز التمويل المستدام الذي استضافته مجلة Global Finance والذي أقيم في لندن في الثامن والعشرون من يونيو 2023 حيث تم تكريم البورصة، المدرجة ذاتياً في السوق “الأول”، على إنجازاتها الاستثنائية في التمويل المستدام، إضافة إلى حصولها على جائزة “الريادة في شفافية الاستدامة” ضمن فئة جوائز الشرق الأوسط.

ذلك ويدل حصول الشركة على هذه الجوائز على التزامها بتعزيز مبادرات الاستدامة وزيادة الوعي بشأن التغير المناخي في المجتمع الذي تعمل فيه. كما تدرك الشركة أهمية الدور المحوري الذي تؤديه في تحقيق خطة الكويت الطموحة لتحويل الدولة إلى مركز مالي واستثماري رائد في المنطقة، وذلك عبر تعزيز ممارسات الاستدامة في الشركات المدرجة وتعزيز بيئة استثمارية تجذب الاستثمارات المستدامة من المستثمرين الأجانب والمؤسسيين.

تكرم جوائز التمويل المستدام من مجلة Global Finance الإنجازات الرائدة في التمويل المستدام على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، كما تُثَني مساعي المؤسسات المالية لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ. ذلك ويتم اختيار الفائزين بالجائزة بناءً على مساهماتهم في التمويل المستدام الشامل، ودعم المجتمع، وإدارة الموارد، والشفافية وإعداد التقارير، فضلاً عن التزامهم بالتمويل المستدام. كما تتميز الجوائز بإرث عريق يمتد إلى 35 عامًا، بالإضافة إلى الدقة التحريرية والنزاهة، ليصبحوا معيارًا موثوقًا وموقرًا للتميز في المجتمع المالي العالمي.

جائزة الريادة في التمويل المستدام

يسلط تكريم مجلة Global Finance لبورصة الكويت الضوء على ريادتها المالية الاستثنائية، ويؤكد تفانيها الراسخ في تنمية المجتمع، حيث تواصل بورصة الكويت إحداث تأثير دائم وإيجابي على مجتمع الكويت والاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من خبراتها، مجسدة مفهوماً مميزاً للنمو المستدام والأعمال المسؤولة للشركات. كما قامت بورصة الكويت بدمج معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) في أهدافها الاستراتيجية للاستدامة المؤسسية، ووضع أساسيات النجاح المستمر للشركة من خلال رعاية المبادرات المجتمعية وإعطاء الأولوية للمشاركة والتحفيز والرضا والإنتاجية لرأس المال البشري.

ذلك ويؤكد دعم الشركة المستمر لموظفيها على إدراكها بأن الاستثمار في تطويرهم وتعليمهم أمر بالغ الأهمية، حيث تلتزم بورصة الكويت بجذب المواهب والاحتفاظ بها، وتعزيز التنوع والمساواة، وتوفير بيئة عمل داعمة تقدر كوادرها وتمكنهم من تقديم أفضل ما لديهم.

كما تلتزم البورصة بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع الكويتي، وتؤمن بأن تكون قوة خير ومؤسسة رائدة، وذلك من خلال تبني ورعاية مجموعة متنوعة من المبادرات المجتمعية المستمرة مع شركاء استراتيجيين من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتكمن العديد من هذه المبادرات في مجال التعليم ومحو الأمية المالية، لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وجعلهم محوراً رئيسياً في مسيرة بورصة الكويت منذ إنشائها، فضلاً عن كونه حافزاً للارتقاء بمكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً.

ذلك وتسعى بورصة الكويت إلى تمكين كافة الأطراف المعنية في سوق المال الكويتي وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة للمساهمة الفعالة في السوق والاستفادة منه. ذلك وتلتزم بورصة الكويت بتعزيز الثقافة المالية ونشر أفضل الممارسات وتشجيع التغيير الإيجابي للسلوكيات من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تنمية المعرفة، والتي تقدم شخصياً أو عبر الوسائل الافتراضية.

ولخلق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، تعاونت بورصة الكويت مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، حيث ساهمت الشركة منذ عام 2021 في برنامج المساعدات الشتوية السنوي الذي تنظمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومبادرة تعليم أطفال اللاجئين والنازحين داخلياً، بالإضافة الى عدد من المبادرات الأخرى. كما واصلت بورصة الكويت دعمها لجهود جمعية الهلال الأحمر الكويتي كشريك إنساني، وذلك عبر رعاية حملة “تعليم أطفال الأسر المحتاجة داخل الكويت” للعام الثاني على التوالي، والتي تهدف إلى ضمان حصول الأطفال على فرص التعليم وتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة.

كما تلتزم البورصة بإبقاء الأثر البيئي لعملياتها في حدوده الدنيا، فضلاً عن تحسين ممارسات الشركة في مجال الإدارة البيئية باستمرار لخفض استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، إلى جانب تعزيز التدوير في عملياتها وتشجيع الموظفين على تبني سلوكيات بيئية مسؤولة. ذلك وقامت بورصة الكويت بتطبيق عدد من البرامج والمبادرات الخضراء، حيث بدأت مسيرة الحصول على اعتماد لمبنى الشركة ليصبح واحداً من المباني الصديقة للبيئة المعتمدة من نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي في دولة الكويت بعد تحديثه. إضافة إلى ذلك، تعمل البورصة على تدريب موظفيها على تشغيل المبنى بشكل مستدام.

ذلك وواصلت بورصة الكويت شراكتها الاستراتيجية مع فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئةللسنة الثالثة على التوالي ، ورعاية الحملة الوطنية لرفع المخلفات من جون الكويت وسواحله ودعم جهود الفريق للمحافظة على البيئة البحرية في الكويت. كما أعلنت البورصة عن شراكة استراتيجية مع أكاديمية لوياك ورعاية برنامج “درب الأخضر”، والذي يوفِّر تدريباً عملياً يسهم في خلق وتطوير كوادر بيئيّة متخصّصة في المجال الزراعي، وتزويد المتدرّبين بالمهارات المتقدّمة التي تساعدهم على تأمين فرص العمل في المشاريع الزراعية.

جائزة الريادة في شفافية الاستدامة

تسعى بورصة الكويت لتبني أعلى معايير المصداقية والشفافية في نشر المعلومات عن الشركة وكافة الشركات المدرجة، لما لها من أثر في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال، وتحسين السيولة في السوق. وفي العام 2017، انضمت البورصة إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة كشريك وداعم، كجزء من جهودها بالتعريف عن مفاهيم الاستدامة المؤسسية في الأسواق المالية.

ذلك وتعمل بورصــة الكويــت على تنميــة ســوق مالي قوي يتمتع بســيولة ومصداقيــة عاليــة مــن خــلال تطبيــق مجموعـة مـن التطويـرات والمشـاريع الهيكليـة والتقنيـة، والتـي مـن شـأنها تعزيـز مكانـة السـوق محليـًا وإقليميـًا وعالمياً. كما تلزم البورصة الشــركات المدرجة في السـوق الأول بتخصيص جهاز لعلاقات المستثمرين يعمل على توعية المساهمين بشأن أنشطة الشركة وأدائها المالي، والتواصل مع مساهمي الشركة للرد على استفساراتهم وأسئلتهم، والتواصل مع المساهمين لتسهيل ممارسة حقهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها، وبناء روابط بين الشركة والمسـتثمرين الحاليين والمحتملين.

ذلك وتلتزم الشركات المدرجة في السوق “الأول” بعقد مؤتمـــر – بشـــكل ربع ســـنوي – للمحللين الماليين خلال خمســـة أيام بعـــد إصدار البيانـــات المالية المرحلية والســـنوية، على أن يتضمـــن إعلان البيانات الماليـــة موعد هذا المؤتمـــر، وتقوم الشـــركة بنشـــر محضـــر هذا المؤتمر، إضافة إلى كافة الإفصاحات والإعلانات، باللغتين العربية والانجليزية.

كما أصدرت الشركة دليلاً الكترونياً لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة لتوفير معلومات شفافة ومنتظمة لكافة المعنيين من المستثمرين، والعملاء، والموردين، والمنظمين، وغيرهم من أصحاب المصالح. يتضمن هذا الدليل مقاييس الاستدامة الموصى بها، اضافةً الى المؤشرات التي ستساعد المشاركين في السوق على فهم موقفهم الحالي وكيفية تحسين الأهداف المستقبلية ووضعها. ذلك وتشمل هذه المقاييس مؤشرات تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI) وركائز رؤية “كويت جديدة 2035“.

ذلك ويؤدي الإفصاح عن معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتبنيها دوراً هاماً في المشهد المالي اليوم، حيث تعتزم الشركة، كأحدالمصدرين النموذجيين في سوق المال الكويتي، بالالتزام بأفضل الممارسات في هذا المجال، والعمل على بناء مستقبلاً أكثر استدامة، وغداً أكثر إشراقاً. وعليه، فقد قامت بورصة الكويت بإصدار تقرير للاستدامة المؤسسية منذ عام 2021، وتبني آلية معترف بها عالمياً لإعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تحقيق رؤية “كويت جديدة 2035” الهادفة إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وثقافي واستثماري رائد في المنطقة.

وفي إطار التزام الشركة بدعم وتعزيز الأعمال المسؤولة والمستدامة والمؤثّرة، نظمت بورصة الكويت ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ذلك حضر الورشة العديد من الشركات الكويتية المدرجة.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر افضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

كجزء من الاستراتيجية، أطلقت بورصة الكويت العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة وحماية البيئة.

تواصل بورصة الكويت تمهيد الطريق للنمو المستدام وتجسيد فعالية الممارسات المسؤولة بصفتها كيانًا موثوقًا في المجتمع المالي العالمي. ومن خلال تفانيها الراسخ، تؤدي البورصة دورًا مهمًا في تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للكويت والمنطقة.