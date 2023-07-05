سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي

5 يوليو، 2023
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استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وسعادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مدير عام مكتب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية حمد بن سليمان بن حمد السليم. 

5 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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