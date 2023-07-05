بيان مشترك من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية على خلفية جرائم الكيان الصهيوني في مخيم جنين والضفه الغربية

بيان مشترك من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية على خلفية جرائم الكيان الصهيوني في مخيم جنين والضفه الغربية

يقف العالم مذهولاً امام استبداد جرائم العدو الصهيوني في مخيم جنين والتي خلفت حتى الان عشرات شهداء ومئات الجرحى و الآلاف اجبرهم الإحتلال على ترك منازلهم في تلك المخيمات، فلا احد يعلم كم مره يتم تهجير هذا الشعب العربي من منازلهم. في ظل هذي الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيونى ترقى أن يكون جريمة حرب في خجل المجتمع الدولي لمواجهة هذا النظام المجرم وبمؤشرات تنذر بتعطش هذا الغاصب للمزيد من إراقة الدماء وتهجير اصحاب الارض وحرق المنازل بشكل همجي.

وعليه، تقف مؤسسات المجتمع الكويتي موفقاً واضحاً ومتناغماً مع الموقف الرسمي للكويت وتدعو للتالي:

تجريم النظام الصهيوني الفاشي وتحميله المسؤلية بحسب القانون الدولي على الجرائم المتكررة على الاراضي الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولى بوقف تسليح الكيان الصهيوني الذي يستخدم ذات السلاح لقتل وتهجير المواطنين العزل. مطالبة الأنظمه العربيه بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعادة النظر في ذلك الموقف. ونطالب شعوبنا بالتضامن ودعم الأهالى فى مخيم جنين وجميع الاراضي الفلسطينية.

موقعون البيان:

١. جمعية الخريجين الكويتية

٢. الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

٣. جمعية الشفافية الكويتية

٤. الجمعية الكويتية لأمن المعلومات

٥. الرابطه الوطنيه للامن الأسري (رواسي)

٦. المنبر الديمقراطي الكويتي

٧. الجمعية الاقتصادية الكويتية

٨- جمعية المحامين الكويتية

٩- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.

١٠- الجمعية الكويتية للدراسات العليا

١١- رابطه شباب لأجل القدس / الكويت

١٢- ملتقى القدس

١٣- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

١٤- جمعية الصحفيين الكويتيه

١٥- رابطة الاجتماعيين الكويتية

١٦ -الجمعية الوطنيه لحماية الطفل

١٧- الجمعيه الكويتية لدعم المخترعين

١٨-جمعية الدكتور الكويتيه .

١٩- جمعية المعلمين

٢٠-رابطه اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية

٢١-جمعية الثقافه الاجتماعيه

٢٢-الجمعية الطبيه الكويتية

٢٣-اتحاد عمال البتروكيماويات

٢٤- جمعيه الكاريكاتير الكويتيه

٢٥-لجنه القدس

٢٦-الاتحاد الوطني لطلبه جامعه الكويت

٢٧-خليجيون لدعم فلسطين

٢٨-كويتيون ضد التطبيع

٢٩-كويتيون دعمًا لفلسطين

٣٠-فريق جيل النصر

٣١-نادي فروسيه الجهراء

٣٢-الجمعيه الكويتيه لتقييم الاداء البرلماني

٣٣- جمعيه اعضاء هيئة التدريس- جامعه الكويت

٣٤- نادي الكويت للسينما

٣٥- الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

٣٦- فريق القدس أمانتي

٣٧- مرابطات عن بعد

٣٨- الجمعيه الكويتيه لمتابعة المعاقين