مسؤول أممي: الأمم المتحدة تقوم بدور حيوي في دعم الكويت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة في دولة الكويت مويسيس فينانسيو ان منظمة الأمم المتحدة تقوم بدور حيوي في الكويت من خلال دعم الحكومة في مواءمة خططها وتعزيز دورها في بناء الكفاءات الوطنية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في بيان صحفي لبعثة الأمم المتحدة لدى البلاد اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق الأمم المتحدة لحملة إعلامية للتنمية المستدامة وذلك قبل قمة أهداف التنمية المستدامة المقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 18 إلى 19 سبتمبر المقبل.

ودعا فينانسيو القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجميع المواطنين للمساهمة في تحقيق جدول أعمال (أجندة) أهداف التنمية المستدامة العالمية.

من جهته أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن دولة الكويت تقوم على تاريخ راسخ من التنمية والحفاظ على الاستدامة في صميم سياساتها واستراتيجياتها مؤكدا على الجهود المتواصلة للحكومة في زيادة الوعي والتنفيذ والتنسيق على المستوى الوطني على مجالاتها الثلاث الاجتماعية والاقتصادية والاستدامة البيئية.

وأضاف مهدي أن الحكومة اتخذت قرارا شاملا لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية البلاد طويلة الاجل مبينا ان رؤية (كويت جديدة 2035) متكاملة هيكليا مع أهداف وغايات التنمية المستدامة.

وأشار إلى مشاركة الكويت في اجتماع (منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى) والذي يعقد سنويا لمتابعة تنفيذ أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقده خلال الشهر الحالي في نيويورك لتقديم تقريرها الوطني الطوعي الثاني لتوثيق التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف من مختلف القطاعات ذات الصلة في الدولة وتحديد الاستراتيجيات وتجديد الإلتزام بمراجعتها.

ولفت إلى ما لاقته الكويت من ترحيب كبير عند تقديمها تقريرها الوطني الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة إلى منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى وذلك في يوليو 2019 والذي تم بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والمنظمات المختلفة.

وتهدف الحملة التابعة للأمم المتحدة إلى تعريف الأفراد بمبادرة “اعمل الآن” التي تدعو إلى استخدام وسائل النقل العام وجمع التبرعات للمدارس إضافة إلى المبادرات والخطوات التي يمكن اتخاذها للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة