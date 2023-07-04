ووزير الدفاع  يهنئ نظيره الأمريكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

4 يوليو، 2023
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بعث معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر فيها معاليه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والسابعة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وأشاد معالي الشيخ أحمد الفهد في برقيته بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وبحرص البلدين الدائم على تعزيزها والارتقاء بأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية متمنياً معاليه للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الوطيدة بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

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4 يوليو، 2023
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