وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء برئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس نواب الجمهورية الإيطالية جوليو تريمونتي وأعضاء اللجنة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطالية روما.

وتم خلال اللقاء استعراض الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة وأبرز المحطات التاريخية التي جمعت الشعبين في عقود مديدة من التعاون والشراكة والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.

كما تم بحث مجالات التعاون الحيوية والمتنوعة لإنماء القطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين البلدين على صعيد التنسيق السياسي والدبلوماسي والبرلماني والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والتطرف وما يمكن تحقيقه على مدى الأعوام المقبلة في هذا الإطار.

وأكد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإيطالي على الأهمية الكبرى للروابط المشتركة التي تجمع بين دولة الكويت وإيطاليا لاسيما في تطوير التعاون الاقتصادي وبحث فرص الاستثمار الواعدة بينهما وأيضا التعاون طويل الأمد بين الجانبين في مجالات الطاقة والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات المتنوعة والشاملة.

كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة مجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين حيث أعرب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية عن الامتنان لدولة الكويت على جهودها الإنسانية وأعمالها الدبلوماسية خلال الأعوام الماضية وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في توفير الاستقرار ودعم وتعزيز الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية النزاعات والعمل على تحقيق الاستقرار بالمنطقة.