وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية الإيطالية بمجلس النواب الإيطالي

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء برئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية الإيطالية في مجلس النواب بالجمهورية الإيطالية السيناتور ماتيو جاميتي وأعضاء اللجنة وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطالية روما.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة ودور مجموعة الصداقة في تعزيز التعاون البناء والتنسيق القائم بين الجانبين على كافة المستويات وفي مختلف المجالات ومناقشة عدد من الموضوعات والتطلعات نحو كل ما من شأنه أن يزيد الترابط القائم بين البلدين صلابة ويعود بالمنفعة على مواطني البلدين الصديقين.

وأكد وزير الخارجية على ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن والعمل على حشد الدعم في إطار البرلمان الأوروبي للحصول على الإعفاء الكامل للمواطنين الكويتيين مشيرا إلى أهمية الدفع بالمساعي التي يقوم بها مجلس النواب الإيطالي بالتعاون مع البرلمان الأوروبي بهذا الملف.

كما نوه على أهمية دعم المساعي الرامية إلى رفع فرض الضرائب عن الاستثمارات النفطية الكويتية في إيطاليا وما لهذا الملف من إنعكاسات على زيادة الاستثمارات الكويتية والبينية في هذا الإطار.

من جانبه أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية الإيطالية على عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بلاده بدولة الكويت مشيرا إلى موضوع الإعفاء من التأشيرة من أهم محاور نقاشات اللجنة في مجلس النواب مؤكدا على مساعيه وكافة أعضاء اللجنة نحو إنهاء ملف الضرائب والعمل على عدم فرضها على الاستثمارات النفطية الكويتية والبناء على هذه العلاقة المميزة ودفعها إلى مستويات أرحب.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والمتغيرات الجيوسياسية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ومناقشة عدد من القضايا الحيوية والهامة في المنطقة وتبادل الأفكار والرؤى حول إيجاد أنجع الحلول للأزمات والتحديات إقليميا ودوليا حيث ثمن من جانبه رئيس لجنة الصداقة بالدور الحيوي الذي تلعبه دولة الكويت في استقرار المنطقة مشددا على أن دولة الكويت تعد من الدول المحورية في المنطقة حيث تتبع سياسة ناجحة على المستوين الاقليمي والدولي.