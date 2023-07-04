وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الإيطالي في إطار زيارته الرسمية إلى روما

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب الإيطالي في إطار زيارته الرسمية إلى روما

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الثلاثاء برئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية الصديقة لورينزو فونتانا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى العاصمة الإيطالية روما.

ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات القيادة في دولة الكويت إلى الجمهورية الإيطالية وشعبها الصديق وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار.

وتناول اللقاء أواصر العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر دعم وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما التعاون البرلماني والشعبي بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

كما تم بحث ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الشنغن والجهود المشتركة نحو حشد الدعم الأوروبي للحصول على الإعفاء الكامل للمواطنين الكويتيين والمساعي التي يقوم بها مجلس النواب الإيطالي في إطار البرلمان الأوروبي بهذا الشأن والجهود المبذولة لتعزيز المسيرة التاريخية للعلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة في مختلف المجالات.

وأكد وزير الخارجية على متانة العلاقات التي تربط البلدين وشعبيهما والقواسم المشتركة التي تجمعهما مشيدا بما تشهده مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين من تطور ونماء مستمرين في مختلف المجالات مؤكدا حرصه على تعميق الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين.

ومن جانبه أثنى رئيس مجلس النواب الإيطالي على العلاقات المميزة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وإيطاليا والتطلع للارتقاء بمستوى التعاون القائم بينهما لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية وتعزيز السياحة.

كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتداعيات الحرب في أوكرانيا على أمن واستقرار الدول وشعوبها والتأكيد المشترك على أهمية توحيد المواقف الداعمة لإحلال السلم والأمن الدوليين.