مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي – حكومة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 4/7/2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي: في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 19/6/2023 بتكليف وزير المالية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة لتعزيز التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق الصالح العام وتنفيذ الإنجاز المأمول فقد اطلع مجلس الوزراء في مستهل أعماله على العرض المرئي الذي قدمه وزير المالية مناف عبدالعزيز الهاجري بشأن مسودة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر (2023-2027) والذي تضمن منهجا لعمل الحكومة في سبيل تحقيق التنمية والإنجاز المطلوب ودفع عجلتها في ضوء حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات ومضامين النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والخطاب الأميري الذي ألقاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023م تحقيقا لمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي نحرص عليه جميعا وفقا لأحكام الدستور بما يحقق الطموح والتطلعات التي ينتظرها الوطن والمواطن.

ومن جانب آخر وبمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هـ عبر مجلس الوزراء عن عظيم الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين على الجهود المتميزة والعناية الكريمة التي أحيط بها ضيوف الرحمن طيلة إقامتهم في المملكة مشيدا بما قدمته المملكة من خدمات مميزة من حيث التنظيم والتسهيلات لحجاج بيت الله الحرام لتمكينهم من أداء شعائر الحج بسهولة ويسر وأمان سائلين المولى العلي القدير أن يجزي الأشقاء في المملكة خير الجزاء.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لقيام أحد المتطرفين بعمل مشين بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني والعمل على وقف تكرار هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال الحرية كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف.

كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت للإعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى مؤكدا على رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والمواثيق الدولية مجددا موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الاعتداءات والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي.