مندوب الكويت بالجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

عا مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى مصر غانم الغانم اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي في مدينة (جنين) ومناطق فلسطينية أخرى.

وجدد السفير الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال مشاركته في الاجتماع العربي الطارئ لبحث العدوان على مدينة (جنين) بالضفة الغربية إدانة الكويت للعدوان والجرائم الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

واكد أن مشاركة دولة الكويت في الاجتماع الطارئ تأتي تأكيدا على إدانة جرائم هذا الاحتلال المتكررة على الشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي بتقديم مرتكبي هذا العدوان الغاشم للعدالة الدولية.

ودعا السفير الغانم أيضا إلى ضرورة بحث سبل التحرك عربيا ودوليا لوقف العدوان الإسرائيلي على (جنين) والمناطق الفلسطينية.

وحث الغانم المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في هذه الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها بموجب ميثاق إنشائها.

وأكد أن القضية الفلسطينية بالنسبة للكويت تعد “قضية مركزية” وذلك بدعمها للحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وشدد الغانم على تأييد الكويت لكل ما يتضمنه القرار الصادر عن هذا الاجتماع من خطوات تجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف العدوان ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.