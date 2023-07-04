“زين” توقّع شراكة استراتيجية مع منصّة Baims للتعليم الإلكتروني

أعلنت زين عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصّة Baims للتعليم الإلكتروني، وذلك بهدف تمكين التحوّل الرقمي في قطاع التعليم بالكويت، والتوسّع في المهارات الرقمية لدى الشباب، وتزويد الطلبة والطالبات بالمحتوى الأكاديمي والمهارات الحديثة التي يتطلبها سوق العمل الحديث.

وتم توقيع الاتفاقية في مركز زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية وليد الخشتي، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Baims يوسف الحسيني، ومسؤولي التسويق والابتكار وريادة الأعمال في زين.

وتعتبر Baims منصّة تعليمية إلكترونية رائدة مقرّها الكويت تُقدّم دروساً افتراضية لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية في 5 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي إحدى قصص نجاح برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، ويدل توقيع هذه الشراكة على إيمان زين الراسخ بقدرة الشركات الكويتية الناشئة على التنافس في سوق العمل والمُساهمة بتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويهدف هذا التعاون بشكلٍ رئيسي إلى تمكين التحوّل الرقمي في قطاع التعليم بالكويت، بحيث ستُسهم كل من الخبرات العريقة التي تتمتع بها زين كواحدة من كبرى الشركات الرائدة المزوّدة للحلول الرقمية من جهة، والمنظومة التعليمية والأدوات الأكاديمية المميزة التي تُقدّمها Baims من جهة أخرى في المساهمة بتطوير ورفع كفاءة الخدمات التعليمية الرقمية المُقدّمة للطلبة والطالبات في الكويت.

كما ستشمل الشراكة تقديم عروض حصرية وخصومات خاصة لعملاء زين على الدروس الافتراضية والخدمات الأكاديمية التي تُقدّمها Baims عبر باقات خاصة مُصممة للشباب، بالإضافة إلى تقديم محتوى أكاديمي حصري من زين يُغطي العديد من المجالات المتعلقة بالابتكار وريادة الأعمال.

وتعمل Baims في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والأردن وتركيا، وهي تهدف إلى رقمنة الدروس الخصوصية التقليدية من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لدراسة المادة العلمية بالوتيرة التي تناسبهم عبر دروس مُسجّلة، مع إمكانية تسجيل الملاحظات والمشاركة في الدروس الحيّة وأخذ الاختبارات المُصغّرة وغيرها عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

وشهدت المنصّة العام الماضي ما يقارب 30 مليون مُشاهدة عبر منصّتها، و150 ألف مُستخدم فعّال شهرياً، وتحتوي على 150 ألف مقطع فيديو في مكتبتها الضخمة من الدروس والمحتوى الأكاديمي، ولديها 500 صانع محتوى حصري من المعلمين والأكاديميين، وهي إحدى أبرز 50 شركة تعليم إلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت Baims واحدة من 10 شركات كويتية تكنولوجية ناشئة شاركت في مؤتمر LEAP العالمي المُتخصص بالتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال الذي عقد هذا العام في الرياض بحضور أكثر من 170 ألف مُبتكر وتقني ومُستثمر، وذلك ضمن الجدول الإقليمي للدورة السابعة من برنامج Zain Great Idea لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأتاح المؤتمر فرصة مميزة لشركة Baims وشركات ناشئة كويتية أخرى للتعرف على الأفكار الجديدة وبناء الشراكات، والتواصل مع مجتمع المبتكرين والمستثمرين من المنطقة والعالم، حيث رأت زين احتياج الشركات الكويتية الناشئة وطموحها للتوسّع في أسواق المنطقة، واختارت هذا المؤتمر لمحطتها الثانية كون السوق السعودي يعد من أهم وأكبر الأسواق الإقليمية، خاصةً مع قرب المساحة الجغرافية والتشابه الكبير في الثقافة والجمهور المستهدف، مما شكّل فرصة ثمينة للمشاركين في البرنامج للاستفادة من ورش العمل والخبرات التي قدّمها المؤتمر.

الخشتي والحسيني يتوسطان مسؤولي التسويق والابتكار وريادة الأعمال في زين