وزارة الخارجية الكويتية

“الخارجية” تسلم السفير المصري مذكرة تتضمن طلبا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخص نشر مقطع فيديو يتضمن حرق علم دولة الكويت

4 يوليو، 2023
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بناء على توجيهات من وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح إلتقى مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر بسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت أسامة شلتوت حيث قام بتسليمه مذكرة تتضمن طلب دولة الكويت إتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الإجتماعي يتضمن حرق علم دولة الكويت.

كما تم إرسال مذكرة رسمية من سفارة دولة الكويت في القاهرة لذات الموضوع إلى وزارة الخارجية المصرية تتضمن طلب إحالة الموضوع إلى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على هذا الحساب بالشكل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

المصدر
كونا
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4 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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