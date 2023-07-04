جامعة الكويت: كلية الهندسة والبترول تحتفل بخريجيها دفعة 2023

تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د. فهد الدبيس الرشيدي وبحضور أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د. فايز منشر الظفيري أقامت كلية الهندسة والبترول حفل التخرج الموحد لدفعة 2023، وذلك بحضور القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د. خالد الهزاع، ومدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج سعود الركيبي، والعمداء المساعدين ورؤساء الأقسام العلمية، وجمع غفير من أهالي المهندسين والمهندسات الخريجين، وذلك في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

وبهذه المناسبة هنّأ أمين عام جامعة الكويت بالإنابة أ.د. فايز منشر الظفيري خريجي وخريجات كلية الهندسة والبترول، معربًا عن سعادته بهذا الاحتفال المتميز بوجود أساتذة متميزين وعلى رأسهم أ.د. خالد الهزاع القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول، ومعبّرًا عن فخره بهذه الكوكبة المتميزة من شباب الكويت الواعد.

ومن جانبه أعرب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د. خالد الهزاع عن فخره بهذا الحفل المهيب وبأبنائه وبناته الخريجين والخريجات المهندسين والمهندسات، مؤكدًا أنّهم يمثلون نتاج كلية الهندسة والبترول الذين تتطلع الجامعة لرؤية إنجازاتهم قريباً لما فيه مصلحة الكويت، متقدماً بالشكر الجزيل لأهاليهم لما قدموه لهم من دعم وتشجيع وصبر، وما وفروه لهم من الوسائل المتاحة لتمكينهم من تلقي العلم والاستفادة منه خلال مسيرتهم التعليمية.

وألقى كلمة الخريجين م. عبد الرحمن البريدي قائلاً “إنّه من عظيم الشرف أن أقف أمامكم اليوم في هذا الصرح العريق نيابة عن زملائي المهندسين معترفًا بفضل الله علينا”.

وبدورها ألقت كلمة الخريجات م. نوال الفارس؛ حيث عبرت عن فخرها لوقوفها في هذا المنبر نيابة عن أخوانها وأخواتها الخريجين والخريجات، مؤكدةً أنّ النجاح والتفوق لم يأتيا من فراغ بل نتيجة جد واجتهاد.

ومن جهته بارك مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي للمهندسين والمهندسات تخرجهم وحصولهم على شهادة البكالوريوس، وقال “إنّ الجميع هنا فخور بكم من زملاء وآباء وأمهات وأخوان”، متمنياً أن يكون شعارهم أثناء حياتهم العملية هو خدمة وطننا الحبيب.

وفي الختام ألقى د. الركيبي قَسَمَ مهنة الهندسة للخريجين والخريجات من المهندسين والمهندسات.

الجدير بالذكر أنّ هذا الاحتفال الموحد تقيمه كلية الهندسة والبترول لأول مرة لخريجيها بمشاركة أعداد كثيفة من الحضور، في بادرة تجسد الدعم والرعاية التي تقدمها جامعة الكويت لأبنائها الخريجين.