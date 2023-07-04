وزير الدفاع يبحث مع وكيل دعم صادرات الدفاع لدى المملكة المتحدة سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين

وزير الدفاع يبحث مع وكيل دعم صادرات الدفاع لدى المملكة المتحدة سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح في مكتبه بقصر بيان صباح اليوم وكيل دعم صادرات الدفاع لدى المملكة المتحدة الصديقة اللورد مارك لانكستر وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد ترافقه سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس، ومعاون رئيس أركان الدفاع للشؤون الاستراتيجية لدى سلاح الجو الملكي البريطاني اللواء طيار سايمون إدواردز.

تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين خاصة ما يتعلق منها بالجوانب الدفاعية، كما تم كذلك استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد هنأ اللورد مارك لانكستر الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه لمهام منصبه الوزاري متمنياً له دوام التوفيق والنجاح، وقد عبر معاليه عن شكره وتقديره على هذه المشاعر الطيبة والتمنيات الصادقة مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والتعاون المشترك بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة.