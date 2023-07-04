وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر اعتداء قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية

4 يوليو، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وإستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي قامت به قوات الإحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وأكدت الوزارة على رفض دولة الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والإعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تشكل سلسلة جديدة من إنتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الإعتداءات والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ماتنص عليه قواعد القانون الدولي.

المصدر
كونا
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4 يوليو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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