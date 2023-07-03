الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جنين

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء التطورات الجارية في جنين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء التطورات الجارية في مخيم جنين بالضفة الغربية في فلسطين.

وقال متحدث باسم غوتيريش، في بيان عبر موقع الأمم المتحدة “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين، ويؤكد أن جميع العمليات العسكرية يجب أن تتم في ظل الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 فلسطينيين وأصابة أكثر من 80 آخرين وصفت حالة 17 منهم بأنها خطيرة اليوم في عملية عسكرية مستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وتضمنت العملية العسكرية للجيش شن غارات على عدة مواقع داخل مخيم جنين للاجئين وتوغل بري واشتباكات مع نشطاء فلسطينيين، وفق مصادر فلسطينية.