الرئيس الفلسطيني يجدد مطالبته المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين مطالبته المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على كيان الاحتلال وإدانة العدوان الإرهابي على مدينة (جنين)ومخيمها.

وقال الرئيس عباس بكلمة له في بداية اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية انه “وامام هذه التحديات والمخاطر التي نتعرض لها فقد دعوت اليوم القيادة الفلسطينية للاجتماع” داعيا الأمناء العامين للفصائل كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر.

وأوضح انه وجه الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود المواطنين في (جنين) وبقية دولة فلسطين.

وتابع الرئيس قائلا “في هذه اللحظات الصعبة أدعو أبناء شعبنا للصمود والثبات وأدعو الجميع لوحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس وأن الاحتلال إلى زوال.”

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في مخيم (جنين) فجر اليوم اسفرت عن استشهاد ثمانية شبان واصابة اكثر من 50 أخريين بينهم 10 في حالة خطرة.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في المخيم بعد ان دمرت البنية التحتية وجرفت الشوارع وأغلقت مداخله بالكامل ونصبت القناصة على أسطح المباني وقطعت الكهرباء عن احيائه وسط تحليق مكثف للطائرات.