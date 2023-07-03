مجلس الأمة

الأمانة العامة لمجلس الأمة ردا على ما نشرته بعض الحسابات الإخبارية: جلسات المجلس في شهر 7 المحددة بقرار من مكتب المجلس ليس من بينها جلسات لهذا الأسبوع

3 يوليو، 2023
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نفت الأمانة العامة لمجلس الأمة مانشر من بعض الحسابات الاخبارية عن تأجيل جلسة مجلس الأمة لهذا الاسبوع .

وقالت الأمانة العامة في بيان صادر عنها ان مكتب المجلس سبق وان اتخذ قرارا في اجتماعه الاخير بتحديد مواعيد الجلسات المقررة في شهر 7، وليس من بينها أي جلسة بتاريخ اليوم أو غدًا.

وذكر البيان ان مكتب المجلس وافق خلال الاجتماع المذكور على الاقتراح المقدم من الأمانة العامة في شأن مواعيد عقد جلسات المجلس، على أن تكون الجلسات في شهر يوليو 2023 أسبوعية بواقع 7 جلسات، تعقد الجلسات تباعا حسب التواريخ التالية:

الثلاثاء 11 يوليو 2023
الأربعاء 12 يوليو 2023
الخميس 13 يوليو 2023 (جلسة خاصة)
الثلاثاء 18 يوليو 2023 (جلسة خاصة)
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الأربعاء 26 يوليو 2023
الخميس 27 يوليو 2023 (جلسة خاصة)”

وتهيب الأمانة العامة لمجلس الأمة بجميع وسائل الاعلام ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار.

المصدر
الدستور
الوسوم
3 يوليو، 2023
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