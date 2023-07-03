الجزائر تعلن تسجيل 50 حالة وفاة وسط الحجاج في البقاع المقدسة

اعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي اليوم الاثنين تسجيل 50 حالة وفاة وسط الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة لموسم الحج هذا العام.

وقال الوزير الجزائري في تصريح صحفي ان “عدد الحجاج الجزائريين المتوفين في البقاع المقدسة هذا الموسم بلغ حتى الآن 50 حاجا من مختلف الأعمار والفئات مع تسجيل حالة وفاة وحيدة وسط المفقودين”.

وأكد بلمهدي أنه “كان هناك أيضا عدد معتبر من المفقودين وسط الحجاج الجزائريين ولكن تم العثور عليهم مضيفا في كل سنة يكون هناك مفقودون وهذه السنة كان أكثر المفقودين من كبار السن ولكن كانت الحماية المدنية تتدخل في كل مرة لاسترجاعهم”.

ووصف بلمهدي موسم الحج هذا العام بالناجح قائلا “لا يصح أن نقارن دائما كون السنة الماضية كان هناك 18 ألف حاج فقط وهذا الموسم 42 ألفا والحمد لله كان الحج ناجحا وهناك أشياء بسيطة تجاوزناها”.

يذكر أن أول رحلة عودة للحجاج الجزائريين كانت قد حطت مساء أمس الأحد بمطار الجزائر الدولي قادمة من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

المصدر كونا