“معهد الأبحاث” ينظم الاجتماع شبه الإقليمي لاستعداد دول الخليج لتهديدات الأمراض الحيوانية المشتركة

نظم معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاجتماع شبه الإقليمي حول استعدادات وقدرات دول مجلس التعاون الخليجي للاستجابة لتهديدات الأمراض الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وقال ضابط الاتصال الوطني للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي في بيان صحفي اليوم الاثنين ان الاجتماع يهدف إلى تعزيز قدرات التأهب والاستجابة لتهديدات الأمراض الحيوانية في الخليج العربي.

وأضاف العوضي أن هذا الاجتماع يعد خطوة حيوية نحو تنسيق الجهود وتعزيز القدرات للتصدي لهذه الأمراض التي تشكل تهديدات كبيرة على صحة الإنسان والاقتصادات العالمية.

وأوضح أن أكثر من 70 في المئة من الأمراض المعدية المستجدة لدى الإنسان مصدرها الحيوانات لذلك لابد من وجود بنية تحتية علمية وعملية للتعاون في منطقة الخليج لمواجهة هذه الأمراض سواء المتوطنة مثل الحمى المالطية أو الأمراض المستجدة مثل السارس وكورونا أو العائدة إلى الظهور مجددا مثل السل وداء الكلب.

من جهته قال الطبيب البيطري بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بالمعهد والمنسق الوطني لمبادرة (زودياك) الدكتور عبدالعزيز العتيقي ان الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والتخطيط للمستقبل لتكون الاستجابة لمثل هذه التهديدات أقوى وأسرع وأكثر فاعلية.

وأشار العتيقي الى ان كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي عرضت خلال الاجتماع اهتماماتها واحتياجاتها الرئيسية فيما يتعلق بالأمراض الحيوانية المنشأ.

وأضاف ان الاجتماع تعمق في تفاصيل مبادرة العمل المتكامل للأمراض الحيوانية المشتركة (زودياك) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تحتوي على ركائز استراتيجية شاملة تتمثل في تعزيز قدرات الكشف والتشخيص والمراقبة وتطوير تقنيات جديدة لاكتشاف الأمراض ومراقبتها.

يذكر ان (زودياك) هي مبادرة أنشأت عام 2020 لمساعدة البلدان على منع الأوبئة التي تسببها البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات أو الفيروسات التي تنشأ في الحيوانات ويمكن أن تنتقل إلى البشر وباستخدام نهج منتظم ومتكامل وتعزيز استعداد الدول الأعضاء وقدراتها على الكشف السريع عن حالات تفشي مثل هذه الأمراض والتصدي لها في الوقت المناسب.