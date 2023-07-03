المؤسسة العامة للرعاية السكنية

“السكنية” تعلن جاهزية الضاحية (4N) في مدينة المطلاع السكنية بشكل متكامل

3 يوليو، 2023
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أعلنت السكنية المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الاثنين جاهزية الضاحية (4N) في مدينة المطلاع السكنية بشكل متكامل.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن المواطنين تسلموا شهادات لمن يهمه الأمر لإصدار تراخيص البناء منذ 10 مايو الماضي مؤكدة حرصها على الدقة والجودة في تنفيذ الأعمال الموقعية بإشراف طاقم هندسي متخصص.

وذكرت أنها تسلم الأعمال الموقعية والقسائم للمواطنين دون وجود ملاحظات أو أخطاء فنية لافتة إلى أن إصدار تراخيص البناء من اختصاص بلدية الكويت إذ هناك تعاون مع المؤسسة بشأن اصدارها بعد حصول المواطن على شهادة لمن يهمه الأمر

المصدر
كونا
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3 يوليو، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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