وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح يلتقي وزير التنمية الإقتصادية في هنغاريا مارتون ناجي

وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الإقتصادية الهنغاري

3 يوليو، 2023
0 19 أقل من دقيقة

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين وزير التنمية الإقتصادية في هنغاريا الصديقة مارتون ناجي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم والوفد المرافق إلى العاصمة الهنغارية بودابست.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مجالات التعاون الثنائي في القطاعات الإقتصادية والإستثمارية والتنموية وأطر تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين لاسيما في سياق المشاريع الجديدة التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا والسياحة وتسهيل الاستثمار وحماية رؤوس الأموال علاوة على بحث مجالات التعاون المتعددة واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطبيق الخطط الوطنية وتحقيق التعاون المنشود لتنفيذ الرؤى المشتركة وتعظيم المصالح البينية للبلدين والشعبين الصديقين.

المصدر
كونا
الوسوم
3 يوليو، 2023
0 19 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير النفط: نرفض الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري

3 يوليو، 2023

“السكنية” تعلن جاهزية الضاحية (4N) في مدينة المطلاع السكنية بشكل متكامل

3 يوليو، 2023

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير شؤون مجلس الأمة

3 يوليو، 2023

مطار الكويت الدولي يستقبل آخر الرحلات المخصصة للحجاج العائدين من بيت الله الحرام

2 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى