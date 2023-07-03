وزير الخارجية يلتقي وزير التنمية الإقتصادية الهنغاري

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين وزير التنمية الإقتصادية في هنغاريا الصديقة مارتون ناجي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم والوفد المرافق إلى العاصمة الهنغارية بودابست.

وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مجالات التعاون الثنائي في القطاعات الإقتصادية والإستثمارية والتنموية وأطر تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين لاسيما في سياق المشاريع الجديدة التي يطمح الجانبان لتجسيدها في مجالات الطاقات النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات التحويلية والزراعة والتكنولوجيا والسياحة وتسهيل الاستثمار وحماية رؤوس الأموال علاوة على بحث مجالات التعاون المتعددة واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تسهم في تطبيق الخطط الوطنية وتحقيق التعاون المنشود لتنفيذ الرؤى المشتركة وتعظيم المصالح البينية للبلدين والشعبين الصديقين.