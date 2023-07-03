سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير شؤون مجلس الأمة

3 يوليو، 2023
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري.

المصدر
كونا
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3 يوليو، 2023
0 20 أقل من دقيقة

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