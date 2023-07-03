“زين” استقبلت طلائع الحُجاج في مطار الكويت الدولي

في بادرة لمُشاركة الأجواء الروحانية التي صاحبت هذه الأيام المُباركة، شاركت زين باستقبال طلائع حُجاج بيت الله الحرام في مطار الكويت الدولي لتهنئتهم بأداء فريضة الحج فور عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني وبتواجد مدير إدارة العمليات منصور الهاشمي.

وتواجد فريق زين في قاعة القادمون بمطار الكويت الدولي لمُشاركة أجواء هذه المناسبة الجميلة مع الحُجاج العائدين وعائلاتهم مع وصول أولى الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية، وذلك عبر تقديم الهدايا الرمزية التي قامت الشركة بتجهيزها خصيصاً لهم انطلاقاً من مسؤوليتها المُجتمعية التي تحرص من خلالها على مُشاركة المُجتمع فرحة وبهجة المواسم المُختلفة.

وثمّنت الشركة جهود فريق الطيران المدني في دعم وتسهيل إجراءات هذه البادرة، والتي مكّنتها من التفاعل مع الحُجاج العائدين وعائلاتهم بكل سهولة ويسر، كما انتهزت زين هذه الفرصة للتعبير عن شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسات الدولة المُختلفة في خدمة المواطنين والمقيمين خلال موسم الصيف الذي يشهد ازدحاماً كبيراً في حركة المسافرين، وبالأخص هذا العام الذي تزامن مع موسم الحج.

وتعاونت زين مؤخراً مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم عرضها المجاني السنوي لضيوف الرحمن، والذي قدّمت من خلاله أعلى باقاتها للتجوال مجاناً لجميع عملاء الدفع الآجل والمُسبق المُسجّلين في الحملات الرسمية لأداء فريضة الحج، بحيث أتاحت لهم فرصة التواصل مع أحبّائهم من غير أي تكلفة من جانبهم عبر استخدام الإنترنت والمكالمات الصوتية أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وتُطلق زين هذا العرض الخاص في موسم الحج من كُل عام كمساهمة منها لإبقاء عملائها المسافرين إلى الأراضي المقدسة على اتصالٍ دائمٍ مع أقاربهم وأحبّائهم بشكلٍ مجاني أثناء تأديتهم فريضة الحج، حيث تحرص على تقديم أفضل العروض والمبادرات التي تتقابل مع طموحات ورغبات عملائها، والتي تُشاركهم من خلالها فرحة المناسبات والمواسم المُختلفة، فهي تعتبر نفسها شريكاً رئيسياً للمجتمع الذي تعمل فيه.