استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينتي البيرة وجنين

استشهد أربعة شبان فلسطينيين صباح اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واصيب 27 اخرون بمدينتي (البيرة) و(جنين) في الضفة الغربية.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في بيان ان الشاب محمد حسنين (21 عاما) استشهد جراء اصابته برصاصة في الرأس عند المدخل الشمالي لمدينة (البيرة) وسط الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين وأصابة 27 اخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان واسع بدأته على مدينة (جنين) ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وشنت قوات الاحتلال غارات جوية عدة على المخيم ومن ثم دفعت بقوات كبيرة حاصرته ونشرت القناصة على أسطح المباني المرتفعة وقطعت الكهرباء عن المنازل ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول الى الشهداء والجرحى.

وقال شهود عيان ان جرافات الاحتلال العسكرية دمرت البنية التحتية في احياء عدة بالمخيم واغلقت مداخله وشوارعه بالسواتر الترابية واندلعت اشتباكات مسلحة خلال تصدي عشرات الفلسطينيين لقوات الاحتلال.

ووصفت الرئاسة الفلسطينية اجتياح (جنين) بأنه “جريمة حرب جديدة بحق الشعب الأعزل” مؤكدة أن “الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية”.

وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن “كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الإرهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم ما لم يشعر به شعبنا الفلسطيني”.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومحاسبتها على جرائمها.