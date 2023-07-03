أسترازينيكا

دواء لمعالجة السرطان من شركة “أسترازينيكا” يظهر تحسنا ملحوظا لدى المرضى

3 يوليو، 2023
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أظهر دواء لمعالجة السرطان خاص بشركة “أسترازينيكا”، تحسنا ملحوظا لدى المرضى من الناحية الإحصائية، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي، في إطار دراسة عالية المستوى.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للانباء عن شركة الادوية البريطانية القول، اليوم الإثنين، إن الدواء ساعد المرضى الذين يعانون من النوع الأكثر شيوعا من سرطان الرئة على العيش لفترة أطول، بدون أن تتفاقم حالتهم، بالمقارنة مع العلاج الكيميائي الاعتيادي.

ولم توضح شركة “أسترازينيكا” مدة الفترة الاطول التي يعيشها المرضى بشكل عام، فيما تستمر التجربة لأن البيانات لم تكتمل بصورة نهائية بعد.

المصدر
د ب أ
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3 يوليو، 2023
0 27 أقل من دقيقة

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