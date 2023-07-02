مطار الكويت الدولي يستقبل آخر الرحلات المخصصة للحجاج العائدين من بيت الله الحرام

قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن مطار الكويت الدولي استقبل اليوم الأحد الرحلات الأخيرة المخصصة لحجاج الكويت العائدين من بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة العمليات في (الطيران المدني) منصور الهاشمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن “الرحلة رقم 21 والأخيرة اليوم والتي تقل نحو 330 حاجا من المتوقع أن تصل عبر شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبنى (تي4) بعد منتصف الليل حسب التحديثات الأخيرة للرحلات المجدولة وبها يكتمل عدد الحجاج القادمين الى البلاد من الأراضي المقدسة”.

وأضاف الهاشمي أن إجمالي عدد الرحلات لليوم الثاني المجدولة والمخصصة لعودة الحجاج من المملكة العربية السعودية تبلغ نحو 21 رحلة من أصل 46 رحلة قادمة من مطاري جدة والمدينة المنورة.

وبين أن شركة الخطوط الجوية الكويتية كان لها النصيب الأكبر لعدد رحلات العودة بواقع 10 رحلات في مبنى (تي4) فيما بلغ عدد رحلات شركة طيران الجزيرة 5 رحلات في مبنى (تي5) وعدد الرحلات القادمة إلى مبنى (تي1) 6 رحلات موزعة على 3 رحلات للخطوط الجوية السعودية ورحلتين لشركة (اديل) ورحلة لطيران (ناس).

وأشار إلى أن عملية استقبال رحلات الحجاج تمت بكل يسر وسهولة منوها بالتعاون الذي تم بين جميع الجهات ذات الصلة لاسيما وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة العامة للجمارك علاوة على شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية.

وأكد نجاح الخطة والإجراءات التي وضعتها (الطيران المدني) لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تسهيل عملية وصول الحجاج إلى البلاد والمتمثلة كذلك بسهولة المغادرة من خلال التنسيق مع حملات الحج.

وكان مطار الكويت استقبل يوم أمس 25 رحلة للحجاج العائدين من بيت الله الحرام بعد انتهائهم من موسم الحج وفق إجراءات سهلة وميسرة.