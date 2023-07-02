الرئيس الأمريكي يبدأ جولة أوروبية الأسبوع المقبل يشارك خلالها في قمة الناتو

أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري جولة أوروبية إلى بريطانيا وليتوانيا وفنلندا في الفترة من التاسع إلى ال13 من يوليو الحالي يشارك خلالها في القمة المقبلة لحلف الشمال الاطلسي (ناتو).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير في بيان إن بايدن سيتوجه أولا إلى لندن حيث يلتقي ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء ريشي سوناك لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين قبل أن يتوجه إلى (فيلنيوس) في ليتوانيا في الفترة من ال11 إلى ال12 يوليو لحضور قمة الناتو ال74.

ويختتم الرئيس الأمريكي جولته من مدينة هلسنكي في فنلندا حيث سيحضر قمة القادة بين الولايات المتحدة ودول الشمال.