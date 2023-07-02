عضو المجلس البلدي شريفة الشلفان تتقدم بمقترح للمحافظة على نظافة الشواطئ

تعتبر الشواطئ في الكويت من أهم المرافق العامة الترفيهية، مما يستدعي أهمية نظافتها لخلق بيئة ملائمة لروادها لا سيما من أجل المحافظة على سلامتهم.

وأدى تزايد التعداد السكاني والسلوكيات السلبية من مرتادي الشواطئ، بالتخلص من النفايات في غير الأماكن المخصص لها وكذلك رمي المخلفات في الخليج العربي من قبل مرتادي البحر، إلى تجمع تلك النفايات على الشواطئ والحواجز الخرسانية والصخرية بين البحر والبر بشكل ملحوظ ومتزايد، مما يتطلب العمل على الحد من تأثير هذه السلوكيات السلبية.

ولأن بلدية الكويت معنية بالنفايات البلدية الصلبة، ونظرا لتفاقم هذه المشكلة، فإننا نقترح الآتي:

التعاون والتنسيق مع وزارة المالية لتحديد مداخل لآليات التنظيف للشواطئ العامة. أن تشمل عملية التنظيف جميع الحواجز الخرسانية والصخرية الفاصلة بين البحر والبر. وضع عدد حاويات يتناسب مع الحاجة في جميع الشواطئ العامة. تحديد مواقع لتجميع المخلفات بعد رفعها من الشاطئ تمهيدا لنقلها إلى أماكن معالجتها أو ردمها من قبل بلدية الكويت. زيادة عدد اللافتات الإرشادية على جميع الشواطئ العامة لتوضيح العقوبات المترتبة على رمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها. التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الشواطئ.

إضافة إلى التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المقترح والعمل على أي إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود من المقترح والحرص على تكثيف الرقابة على شركات النظافة وإلزامهم بتنظيف جميع الشواطئ العامة بالبلاد بشكل دوري مع التأكد من التزامهم بتنظيف الشواطئ باستخدام الآليات المخصصة للتنظيف المتكونة من المشط الحديدي للدخول للمستوى السفلي من الرمال وكذلك سير فرز الصخور والنفايات وغير ذلك من الوسائل التقنية لتنظيف الشواطئ.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،

عضـو المجلس البــلدي

م. شريفة صالح الشلفان