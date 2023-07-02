الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الأشخاص المفقودين في سوريا

رحب الاتحاد الأوروبي اليوم الاحد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بإنشاء آلية جديدة لتوضيح مصير وأماكن المحتجزين والمختطفين والمفقودين جراء الصراع المسلح المتعدد الجوانب في سوريا منذ عام 2011.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي في بيان ان “القرار يدعو الى تقديم الدعم وتلبية احتياجات الضحايا والناجين واسر المفقودين وايضاح مصيرهم”.

وأضافت ان “سوريا لديها أكبر عدد من المحتجزين والمختطفين والمفقودين في العالم بسبب الصراع الحالي” مشيرة الى ان “الالية الجديدة هي حتمية وإنسانية”.

واكدت مصرالي استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الالية الجديدة فور الانتهاء من جميع الاستعدادات التي ستفرض القرار على ارض الواقع.

وكررت دعوة الاتحاد الى ضرورة ايجاد حل مستدام وموثوق للصراع السوري من خلال “انتقال سياسي حقيقي وشامل بما يتلاءم مع قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 2254”.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار يوم الخميس الماضي بموافقة 84 دولة مقابل رفض 11 وامتناع 62 عن التصويت.