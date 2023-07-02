كوريا الجنوبية: الأعاصير والأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 122 شخصا وأضرار بالممتلكات بقيمة 3 تريليونات وون

أظهرت بيانات كورية جنوبية أن الأعاصير والأمطار الغزيرة، تسببت في مقتل 122 شخصا وإلحاق أضرار بالممتلكات تقدر بحوالي ثلاثة تريليونات وون، خلال العقد الماضي.

وطبقا لبيانات صادرة عن وزارة الداخلية والسلامة اليوم الأحد، فقد لقي 122 شخصا حتفهم أو فقدوا بسبب الأعاصر والأمطار الغزيرة، في الفترة من عام 2013 حتى عام 2022، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

ومن بين إجمالي الضحايا، 76 شخصا، فقدوا في عامي 2020 و2022 .

وارتفع رقم الضحايا في السنوات الأخيرة إلى18، في عام 2019 و46 في عام 2020 .

وفيما يتعلق بالعقود الثلاثة الماضية، من عام 1993 ، شهدت كوريا الجنوبية مقتل 1602 شخص وأضرار بالممتلكات تقدر بأكثر من 1ر23 تريليون وون، بسبب الأمطار الغزيرة والأعاصير.

وتم تسجيل أعلى عدد من الضحايا في عام 1998 ، عند 382، يلي ذلك 270 في عام 2002، و148 في عام 2003 و127 في عام 1995 .