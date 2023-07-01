زيلينسكي يتهم شركاء غربيين بالمماطلة في موضوع تدريب الطيارين

اتهم الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت “بعض” الشركاء الغربيين بالمماطلة في ما يتعلق بمشاريع تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

وصرح زيلينسكي للصحافيين الى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في اشارة الى الدول الغربية “هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على (مقاتلات) اف-16؟”.

واضاف “ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب. أعتقد أن بعض الشركاء يماطلون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم”.

وفي وقت سابق السبت، أكد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين زيلينسكي وسانشيز أن ترشح أوكرانيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.