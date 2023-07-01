الداخلية: ضبط 4 مواطنين وخليجي وبدون بحوزتهم 3 كيلو كيميكال ومخدرات متنوعة وسلاح ناري

استمرارا للجهود المبذولة في القضاء على آفة المخدرات بمختلف مناطق ومحافظات البلاد، تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط 4 مواطنين وشخص خليجي وشخص واحد من فئة البدون، بأربع قضايا متفرقة.

وعثر بحوزتهم على 3 كيلو من الكيميكال، ولتر ونصف من مادة GHB الجديدة والمجرمة، وعدد 100 غرام من الحشيش والشبو، إضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة، وسلاح ناري من نوع مسدس وذخيرة من غير ترخيص.

وتم تحويلهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.