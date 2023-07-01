سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى حاكم عام كندا بالعيد الوطني لبلادها

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى حاكم عام كندا بالعيد الوطني لبلادها

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة ماري سايمون حاكم عام كندا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولكندا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة ماري سايمون حاكم عام كندا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.