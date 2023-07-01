صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية الصومال بالعيد الوطني لبلاده

1 يوليو، 2023
0 7 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الصومال الفيدرالية وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة

المصدر
كونا
الوسوم
1 يوليو، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط 4 مواطنين وخليجي وبدون بحوزتهم 3 كيلو كيميكال ومخدرات متنوعة وسلاح ناري

1 يوليو، 2023

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة الى حاكم عام كندا بالعيد الوطني لبلادها

1 يوليو، 2023

مطار الكويت الدولي يستقبل أولى رحلات الحجاج العائدين من بيت الله الحرام

1 يوليو، 2023

دولة الكويت أمام الأمم المتحدة: ندعم مجلس أمن أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة

1 يوليو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى