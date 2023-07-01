رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس وزراء إسبانيا في كييف مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي

1 يوليو، 2023
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة السبت لمحادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في تويتر “في كييف. أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع (زيلينسكي)” مضيفا أنه سيعبر له عن “تضامن أوروبا بأسرها”.

وتابع “سنواصل دعم الشعب الأوكراني حتى عودة السلام إلى أوروبا”. وكان سانشيز قد أعلن عن هذه الزيارة خلال قمة للاتحاد الأوروبي الخميس قائلا إن الهدف هو إظهار “الدعم الثابت” للاتحاد الأوروبي لكييف التي تتصدى للغزو الروسي.

نالت أوكرانيا وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي قبل عام وتأمل في بدء مفاوضات رسمية هذا العام بشأن ما يتعين عليها القيام به لتعزيز طلب ترشيحها.

المصدر
أ ف ب
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1 يوليو، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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