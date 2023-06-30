وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي

وزير الخارجية يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعاون الثنائي تنمويا وتكنولوجيا

30 يونيو، 2023
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التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ضمن الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق له إلى العاصمة النمساوية فيينا.

وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث أطر تعزيز التعاون الوثيق والمثمر بينهما لا سيما عبر تبادل الخبرات التكنولوجية المتطورة لدعم القطاعات الطبية والرعاية الصحية والبحثية وتنمية الموارد البشرية وتطوير التقنيات الفنية والعلمية ودعم الابتكار في هذا الإطار.

وتم أيضا خلال اللقاء بحث الجهود التي تقوم بها الوكالة من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية عبر الطاقة المتجددة والمستدامة والجهود التي تقوم بها كذلك للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت النووية.

كما تمت مناقشة أبرز المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية وتطورات الملف النووي الإيراني والجهود التي تقوم بها الوكالة لحفظ أمن وسلامة المنشآت النووية في أوكرانيا والتأكيد على أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية لضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتنفيذ الكامل للقوانين الدولية ذات الصلة.

المصدر
كونا
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30 يونيو، 2023
0 12 دقيقة واحدة

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