سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح موسم الحج

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444 هجرية أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الموقرة ممثلة بكافة الوزارات والقطاعات في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي استنفرت وكرست كل طاقاتها وجهودها على مدار الساعة بكل اخلاص وتفان لتحقيق إنجاحه مشيدا سموه رعاه الله بتواصل أعمال التوسعة وازدهارها التي يشهدها بيت الله الحرام طيلة العام وتطبيق الخدمات والتقنيات الذكية الحديثة المنتشرة في كافة المنافذ والمشاعر والتي تتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية الشقيقة في تنمية الخدمات خلال موسم الحج تلبية لاحتياجات ضيوف الرحمن وما تعود عليهم بالنفع وتيسير أداء المناسك والتي هي دائما محل إشادة وتقدير وثناء الجميع مقدرا سموه حفظه الله الدور الكبير لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود – مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود – وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا لما يعكفان عليه من عمل متواصل ولما يوليانه من اهتمام معهود وكبير من خلال التنسيق والتكامل بين كافة القطاعات المعنية بتنفيذ وترجمة خطة الحج على أفضل وأكمل وجه سائلا سموه الباري جل وعلا أن يتقبل من الجميع خالص الدعاء وصالح الأعمال في هذه الأيام المباركة وأن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

المصدر كونا