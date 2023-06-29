باريس: اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص من المشاركين في مسيرة ضاحية نانتير

باريس: اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص من المشاركين في مسيرة ضاحية نانتير

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الخميس عن اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص من المشاركين في مسيرة ضاحية (نانتير) غرب البلاد التي نظمت بعد حادثة قتل شرطي لسائق قاصر حاول تجاوز نقطة تفتيش مرورية.

وقال دارمانان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 100 شخص مساء اليوم الخميس بعد أن اندلعت أعمال عنف في المسيرة “البيضاء” التي نظمت في ضاحية (نانتير) غرب باريس لإحياء ذكرى الفتى (نائل) الذي قتل أول من أمس الثلاثاء إثر عدم امتثاله لنقطة تفتيش مرورية ومحاولته تجاوزها.

وأكد وقوع أعمال عنف في عدة مدن بالبلاد معربا عن دعمه لضباط الشرطة والدرك ورجال الإطفاء الذين يقومون بعمل “شجاع” للتصدي لأعمال العنف.

وأعلنت الشرطة الفرنسية في وقت سابق عن إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المشاركين في المسيره التي شارك فيها أكثر من ستة آلاف شخص.

كما أعلنت السلطات الفرنسية بحسب ما نقلته محطة (بي.اف.ام) الاخبارية عن انتشار شركات خدمات الاغاثة الكاثوليكية وضباط شرطة المداهمة في عدة مدن من بينها (تولوز وليون ومرسيليا ومونبلييه وبوردو).