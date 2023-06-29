امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط

الجامعة العربية تدين سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين

29 يونيو، 2023
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دانت جامعة الدول العربية اليوم الخميس بأشد العبارات سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى.

وقال الامين العام للجامعة احمد ابوالغيط في بيان له ان “مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم” مؤكدا أن “ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء”.

وندد أبوالغيط بتساهل السلطات مع هذا “الفعل الشنيع” برغم إدراك الجميع لما يسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة محملا حكومة السويد المسؤولية عن نتائج وتبعات هذه “الواقعة النكراء”.

المصدر
وكالات
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29 يونيو، 2023
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