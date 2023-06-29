سفير الكويت في ألمانيا يبحث مع عدد من المسؤولين سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين

سفير الكويت في ألمانيا يبحث مع عدد من المسؤولين سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين

بحث سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية نجيب البدر مع عدد من مسؤولي ولاية (شمال الراين وستفاليا) سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى (دوسلدورف) عاصمة ولاية (شمال الراين وستفاليا) تلبية لدعوة وجهها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى السفير البدر ورؤساء البعثات الدبلوماسية في ألمانيا.

وقال البدر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس انه بحث مع رؤساء الشركات الرائدة في الولاية سبل تعزيز التعاون المتبادل لاسيما في مجال الطاقة.

وأضاف أنه اطلع خلال زيارة إلى المنتزه الطبيعي (امشيرلاند) على تجربة ألمانيا في كيفية معالجة مياه الصرف الصحي ورعاية المسطحات المائية وصيانتها والحماية من الفيضانات وإدارة المياه الجوفية ومياه الأمطار من خلال إيجاد حلول مقنعة بيئيا وتقنيا للمجاري المفتوحة في المناطق الصناعية وتحويلها لمجار مائية جذابة.

وذكر البدر أن برنامج الزيارة شمل كذلك لقاء رئيس وزراء (شمال الراين وستفاليا) هندريك فوست وعدد من كبار المسؤولين في الولاية.

يذكر أن ولاية (شمال الراين وستفاليا) تعد إحدى أهم ولايات ألمانيا ال16 والأكبر من حيث السكان البالغ عددهم نحو 18 مليون نسمة.